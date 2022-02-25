Düzce Üniversitesi öğrencileri Onur Anıtı'nda nöbet tuttu

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– Düzce Üniversitesi öğrencileri, Samsun'a giderek Onur Anıtı önünde nöbet tuttu.

Samsun'da bulunan Atatürk Anıtı'na geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı, Türkiye'de büyük tepki çekmişti. Farklı illerden binlerce insan Samsun'a giderek Onur Anıtı önünde nöbet tutmaya başlamıştı. Düzce Üniversitesi öğrencileri de nöbet tutanlara eşlik etmek için Samsun'a gitti. Sabaha kadar bölgede bulunan gençler, heykel çevresinde marşlar söyledi.

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