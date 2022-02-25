Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen “1 Üniversite 1 Rektör 1 Çok Hedef” başlıklı söyleşide Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, Merkez olarak öğrencileri sektörden kişilerle, insan kaynakları uzmanlarıyla bir araya getirdiklerini ifade ederek, kişisel gelişime ve mesleki hayata katkı sağlayacak faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

Programda Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı’nın sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, eğitim yılları, kariyer hayatı ve Düzce Üniversitesi ile ilgili bilgiler aktararak yaşadığı deneyimleri öğrencilerle paylaştı.



“En büyük rakibiniz kendinizsiniz”

Doçent ve profesör olmasında yabancı dil, İstatistik eğitimi ve idealist kişiliğinin büyük katkıları olduğunu söyleyen Rektör Çakar, “Fırsatları iyi değerlendirmek, yaşamdaki en önemli dönüm noktasıdır. Başarı detaylarda gizlidir. En büyük rakibiniz kendinizsiniz. Zihninizdeki engelleri kaldırın” şeklinde konuştu.



Düzce Üniversitesi gurur duyulmasını hak eden bir üniversite

16 yaşında bir üniversite olarak Düzce Üniversitesi’nin, başarılarıyla, sahip olduğu özelliklerle köklü üniversiteleri geride bıraktığına dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, Times Higher Education tarafından yapılan sıralamada Düzce Üniversitesi’nin; 1750 üniversite arasında sanayi geliri kategorisinde dünyada 90. sırada, mühendislik alanında ise ülkemiz devlet üniversitesi arasında birinci sırada yer alma başarısı gösterdiğinin altını çizdi. URAP sıralamalarındaysa Düzce Üniversitesi’nin 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ilk 5’te, genel sıralamada ilk 40’ta, kendisiyle aynı yıllarda kurulan üniversiteler arasında ise birinci olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi’nin gurur duyulmasını hak eden bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı.

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