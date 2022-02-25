Düzce’de 5 doktor atandı Düzce'ye Hematoloji uzmanı atandı

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– AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Düzce’ye 5 doktorun atandığını söyledi.

Düzce’nin sağlık ordusuna yenileri eklendi. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından, Düzce'nin sağlık ordusuna 5 yeni hekimin daha katıldığını belirterek “Atamalarla birlikte hastanemizin hematoloji uzmanı sorununu çözmüş oluyoruz. 4’ü uzman tabip olan 5 hekimimiz ilimize hayırlı olsun” dedi ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

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