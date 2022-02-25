İkinci kez ehliyetsiz ve alkollü yakalandı

– Düzce il Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı.

Düzce’de Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Mamure köyünde akşam saatlerinde şüpheli hareketler sergileyen A.Y. isimli şahsın kullandığı Düzce plakalı otomobil seyir halinde iken durduruldu. Yapılan kontrolde sürücünün 2.72 promil alkollü olduğu tespit edilirken şahsa ikinci kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan Jandarma Trafik ekiplerince 10 bin 522 TL para cezası uygulanarak araç trafikten men edilmiştir. Olayla ilgili olarak ise adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.