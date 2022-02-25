6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi

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– Düzce’de Jandarma trafik timleri tarafından traktörlere yönelik köy yollarında denetim yapıldı. Denetimde 6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce’de Jandarma trafik timleri kara yolu ve köy yollarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından Kaynaşlı Sarıçökek yolu, Yığılca ilçe yolu ve Gölyaka ilçe yolu güzergahlarında 115 traktörü kontrol etti. Kusurlu görülen 6 sürücüye 2 bin 334 lira cezai işlem uygulandı, 1 traktör trafikten men edildi.

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