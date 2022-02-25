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Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu

DHA

Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, motosikletiyle taksiye çarpan kurye Berat Keskin yaralandı. Keskin yerde yatarken yanına gelen bir genç, yağmurdan ıslanmaması için üzerine şemsiye tuttu. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce Atatürk Bulvarı´nda bugün saat 13.30 sıralarında Berat Keskin yönetimindeki 42 AGE 722 plakalı motosiklet, sola dönüş yapmak isteyen önündeki Furkan Ö. idaresindeki 81 T 1299 plakalı taksiye çarptı. Yola savrulan Berat Keskin yaralandı. Berat Keskin yerde yatarken, bu sırada yanına bir genç geldi. Genç, diz çöküp yağmurdan ıslanmaması için Berat Keskin´in üzerine şemsiye tuttu. Berat Keskin, gelen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırarak tedaviye alındı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-02-25 15:52:01

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