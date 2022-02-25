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46 yıllık hayali yapılan ameliyatla gerçekleşti 68 yaşındaki Attilla Özdemiroğlu, kalça protezi ameliyatı ile yürüme hayaline kavuştu

İHA

46 yıllık hayali yapılan ameliyatla gerçekleşti 68 yaşındaki Attilla Özdemiroğlu, kalça protezi ameliyatı ile yürüme hayaline kavuştu

– 46 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrasında bacağında kısalma oluşan 68 yaşındaki Attilla Özdemiroğlu, Düzce'de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla adeta 20'li yaşlarına geri döndü. Kalça protezi ameliyatı ile yürüme hayaline kavuşan Özdemiroğlu, "Hayallerime bir adım attım" dedi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Düzce'de ilk kez bacak uzatma ameliyatı gerçekleştirdi. 1976 yılında geçirdiği bir rahatsızlık sonrasında kalça kemiğinde çürüme olan ve o yıllarda birçok hastaneye başvurmasına rağmen derdine derman bulamayan Attilla Özdemiroğlu, Düzce’de 3 ay önce ameliyat oldu. Op. Dr. Ömer Faruk Yılmaz ve ekibinin başarılı ameliyatı sonrasında 46 yıl önceki günlerine geri dönen Özdemiroğlu, yıllardır düşlediği yürüme hayaline kavuştu.

"Bana o zaman 'Topallığa alış' dediler"
1976 yılında birçok hastaneye başvurduğunu anlatan Attilla Özdemiroğlu, "1976 yılında daha önce geçirdiğim bir
hastalıktan dolayı iğne alıyordum. Yürüyüş yapmam istenmişti. O sıralar iğne olduğum zaman şu anda protezin takıldığı yerde bir sancı hissettim. Aynı hafta içerisinde bir de kalçamın üzerine düştüm. 1976 yılında İstanbul Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. O dönemler 10 kişiden 8’i, 9’u ameliyat olmadan geri gidiyordu. Görevli doktor bana ameliyat ile temizlemeyi teklif etti, ben de kabul ettim. Bana o zaman 'Topallığa alış' demişti. O gün bugün beni ameliyat edecek birini aradım" dedi.
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Ömer Faruk Yılmaz'ın geçtiğimiz sene Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne atandığını öğrendiğini söyleyen Özdemiroğlu, "Kendisiyle görüştüm. Filmlerime baktı ve 17 Aralık'ta ameliyata girdim. Çok sağlıklı bir ameliyatım oldu. '56 ayda çok rahat yürümeye başlarsın' demişlerdi. İkinci aya girdik, ben tek bastonla yürümeye başladım" ifadelerini kullandı.

"46 yıl öncesi gibi hissetmeye başladım"
Ameliyatının ardından çok mutlu olduğunu dile getiren Özdemiroğlu, "Sanki 46 yıl önceki gibi hissetmeye başladım. İnsanın ayağı burkulur da biraz sendeler ya şu anda sadece onu hissediyorum. 46 yıl önce sanki o sakatlık olmamış gibi hissediyorum. Az önce merdivenlerden çıkarken denedim, ayağıma kuvvet gelmiş. 20’li, 25’li yaşlarımıza geri döndük. Yürüyüşü çok seviyorum. Yürümeyi o kadar çok arzu ettim. Ayak kısa olduğu için mecburen diğer bacağıma yükleniyordum ve omurilikte zedelenme olacağını hissettim. En çok korkum oydu. Ayaktan ziyade en çok ondan korktuğum için yürüyemiyordum. Şimdi o korkum bitti çok şükür. Şimdi rahat rahat sık sık çıkıp yürüyorum. Hayallerime bir adım attım. Hayallerime çok yaklaştım diye umuyorum. Allah uzun ömür verirse bol bol yürüyeceğim” şeklinde konuştu.

"Çürümüş kemiği çıkartıp protez taktık"
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan ve uzmanlık eğitimini İstanbul Balta Limanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlayan Op. Dr. Ömer Faruk Yılmaz, Attilla Özdemiroğlu’nun ameliyatını çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, ameliyatta yapılan çalışmaları anlattı. Yılmaz, "Attilla Özdemiroğlu ile geçtiğimiz sene göreve başladığım zaman tanıştık. Ameliyat ile ilgili düşüncelerimiz vardı. Pandeminin yoğunluğundan dolayı ameliyatını yapamıyorduk. 17 Aralık’ta kalça protezi ameliyatını yaptık. 46 yıl önce kalçasında geçirdiği enfeksiyondan dolayı kendisinde kısalık oluşmuştu. Onun hissettiği 45 santim ama röntgende ölçtüğümüz zaman 2.53 santimlik bir kısalığı vardı. Biz oradaki çürümüş olan kemiği çıkartarak, ona baş ve bir soket yapıp protez yaptık. Röntgen olarak 3 santimlik bir uzamamız oldu. Ama hastamızın hissettiği 4.5 santime kadar bir uzama var" dedi.

"Hayata hızlı döndü"
Yapılan ameliyat sonrasında Attilla Özdemiroğlu’nun çok çabuk hayata döndüğünü dile getiren Op. Dr. Yılmaz, "Şu anda rahatlıkla hayatına devam ediyor. Ameliyatımızı yapalı 3 ay oldu. Normalde bazı hareketleri biz kısıtlıyorduk ama Attilla amca hayata hızlı döndü. Erkek olması, kas kuvvetinin yerinde olması ve bilinçli olmasıyla beraber çok daha hızlı rehabilitasyon ile hızlıca toparladık. Kendi işlemlerini artık yapabiliyor. Kalça protezi gereken hastada gerekli yerde yapıldığı zaman çok güzel sonuçlar veriyor. Kalça protezi sonucunda değiştirilen eklem ile hasta hayatına yeniden doğmuş oluyor. Doğru hastada uygun ameliyatlar yapıldığında çok daha başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Çektikleri çile unutuluyor ve yeniden hayata dönmüş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez"
Ameliyatın ardından 68 yaşındaki Özdemiroğlu'nun 20’li yaşlara geri döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Op. Dr. Yılmaz, "Ben Attilla amcadan daha mutluyum. Ameliyatı yaptıktan sonra birkaç gün misafir ettik. Her işlemleri bitirdikten sonra taburcu etmemizin ardından arada telefon ile görüşüyorduk. Her geldiğinde koltuk değneklerini ne zaman bırakacağını sordu. Biraz daha zaman istedik kendisinden. Sonuçta 46 yıllık bir enkazı kaldırıp yeniden bir bina yaptığımızı düşünün. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var. Bize o zamanı kendisi de tanıdı. Dediklerimize harfiyen uydu. Biraz heyecanımızı Attilla amca ile gidermiş olduk. Bu ameliyatları yapmak heyecan isteyen, yürek isteyen bir şey. Bugün bu başlangıç oldu. İnşallah devamını da yapacağız. Attilla amcanın yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez bir şey oldu" şeklinde konuştu.

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