Kaldırımlarda onarım sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaldırımlarda onarım sürüyor

İHA

Kaldırımlarda onarım sürüyor

– Düzce’de zorlu geçen kış ayları sonrasında bozulan kaldırımlarda düzenleme çalışmalarına yapılıyor.
Düzce’de kış ayları sonrasında şehir merkezinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı. Ekipler tarafından kaldırımlar kısa sürede hizmete açılmasının ardından bazı yaya yollarında bozulmalar meydana geldi. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bozulan kaldırımlarda onarım çalışmalarına havaların düzelmesi ile birlikte başladı. Ekipler şehir içi ve muhtelif mahallelerde bulunan yürüyüş yollarının ve bozulan bordürlerin onarımlarını tamamlamayarak vatandaşların kullanımına açıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Gençler Milli mücadele kampına katıldı
YEREL HABERLER Gençler Milli mücadele kampına katıldı
Bahar aylarına yeni yollar açılacak
YEREL HABERLER Bahar aylarına yeni yollar açılacak
30 kişiye yetim yardımı bağlandı
YEREL HABERLER 30 kişiye yetim yardımı bağlandı
Bu kitap, okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir yolculuğa çıkaracak
YEREL HABERLER Bu kitap, okuyucuyu kendini tanıyabileceği farklı bir ...
Gençler tenis müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Gençler tenis müsabakaları sona erdi
Hentbol Düzce birincileri belli oldu
YEREL HABERLER Hentbol Düzce birincileri belli oldu
Düzce Belediyesinden muhtarlara yeni hizmet binası 7 mahalle daha yeni hizmet binasına kavuşacak
YEREL HABERLER Düzce Belediyesinden muhtarlara yeni hizmet binası 7 ...
Başkan Özlü spor akademisi ve BELMEK binalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü spor akademisi ve BELMEK binalarını ...
Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı
YEREL HABERLER Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı
Melen su park bahar mevsimine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Melen su park bahar mevsimine hazırlanıyor
Hafriyat döküm alını konuşuldu
YEREL HABERLER Hafriyat döküm alını konuşuldu
Karaduman “Egzersizlerde aşırı zorlamalar kazalara ve sakatlıklara yol açabilir”
YEREL HABERLER Karaduman “Egzersizlerde aşırı zorlamalar kazalara ve ...
Düzce 3. tarım paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Düzce 3. tarım paneli gerçekleştirildi
Haluk Levent, özel bireyler için mini konser verdi Özel bireylerin çalıştığı kafeye Haluk Levent aracılığıyla 100 bin TL bağış yapıldı
YEREL HABERLER Haluk Levent, özel bireyler için mini konser ...
Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Ticari taksi ile motosikletin çarpıştığı anlar ...
46 yıllık hayali yapılan ameliyatla gerçekleşti 68 yaşındaki Attilla Özdemiroğlu, kalça protezi ameliyatı ile yürüme hayaline kavuştu
YEREL HABERLER 46 yıllık hayali yapılan ameliyatla gerçekleşti 68 ...
Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine şemsiye tuttu
YEREL HABERLER Kazada yaralanan kurye ıslanmasın diye üzerine ...
6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER 6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi
İkinci kez ehliyetsiz ve alkollü yakalandı
YEREL HABERLER İkinci kez ehliyetsiz ve alkollü yakalandı
Düzce’de sağlık yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Düzce’de sağlık yatırımları ve çalışmaları masaya ...
Düzce’de 5 doktor atandı Düzce'ye Hematoloji uzmanı atandı
YEREL HABERLER Düzce’de 5 doktor atandı Düzce'ye Hematoloji uzmanı ...
İç mekan tasarımında akustiğin önemi anlatıldı
YEREL HABERLER İç mekan tasarımında akustiğin önemi anlatıldı
Rektör Çakar “Fırsatları iyi değerlendirmek, yaşamdaki en önemli dönüm noktasıdır”
YEREL HABERLER Rektör Çakar “Fırsatları iyi değerlendirmek, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.