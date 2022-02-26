Bahar aylarına yeni yollar açılacak

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– Düzce’de artan nüfus yoğunluğu ve trafik sonrasında Düzce Belediyesi ekipleri de yeni yollar açma çalışmalarını sürdürüyor. Bazı yollarda genişletme yaparken bazı yollarda da reglaj çalışmaları tamamlanmaya başladı.

2021 yılı sonu itibari ile Düzce’de nüfus 400 bini geçti. Nüfus artışı olunca Düzce’nin trafik sorunu da artmaya başladı. Düzce Belediyesi ekipleri de şehrin muhtelif noktalarında yeni yollar açmaya başladı. Bahar aylarında yeni yolları hizmete açmak isteyen Düzce Belediyesi ekipleri, kent genelinde bulunan ve onarım gerektiren stabilize yollarda malzeme serme ve reglaj çalışmalarını tamamlamaya başladı. Bu kapsamda ekipler bölgelerde yol yapımları tamamlayarak bahar aylarında yeni yolları açacak.

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