Gençler Milli mücadele kampına katıldı

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– Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelinde Milli Mücadele Kampı gerçekleştirdi. Düzce’den kampa katılan gençler Çanakkale Savaşlarının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin Çanakkale savaşlarının yaşandığı bölgede neler yaşandığını daha iyi anlayabilmesi amacı ile Milli Mücadele Kampı gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genç ile Çanakkale’de düzenlenen kampa katılan Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü de Düzce’den bölgeye onlarca genci gönderdi. Milli Mücadele Kampı’na giden Düzceli gençler, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgelerde tarihi yeniden tanık ederek yerinde görme fırsatı buldu.

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