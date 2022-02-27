Asker ailelerine 15 bin lira destek

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– Vatani görevi için Düzce'den ayrılan ve evlerini geçindirdikleri tespit edilen askerlerin ailelerine 15 bin lira maddi destek verildi.

Vatani görevlerini yapmak için asker ocağına giden ve evlerinin ekonomisine destek verdikleri belirlenen askerlerin aileleri, Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edildi. Çocuklarının askere gitmesinin ardından maddi durumlarında sıkıntı oluştuğu tespit edilen 18 aile için vakıf çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında 18 hak sahibi adına 15 bin lira ödeme yapıldı.

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