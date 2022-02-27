Başkan Şahin, Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

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– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen belediye başkanları toplantısına katılan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı da makamında ziyaret etti. Düzceli olan Vali Ersin Yazıcı ile kent hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Şahin, Antalya’da yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

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