Rektör Çakar, yenilenen MYO’ları inceledi

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– Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Meslek Yüksek Okulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarını ziyaret ederek, yenilenen binalarda incelemelerde bulundu.

Düzce’nin merkezinde bulunan Düzce Meslek Yüksek Okulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda yenileme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından öğrencilerde okulda eğitim almaya başladı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da yapılan yenileme çalışmalarının ardından okulları ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi.

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