Eğitim yatırımları görüşüldü

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde eğitim yatırımları, çalışmaları değerlendirme toplantısı yapıldı.

Akçakoca ilçesinde eğitim yatırımları masaya yatırıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlık ettiği toplantıya Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, meclis üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve ilgili temsilciler katılım sağladı. Akçakoca’da devam eden eğitim alanında ki yatırımlar ve planlanan eğitim yatırımları ile ilgili okulların durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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