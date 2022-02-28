Düzce’de yapılan çalışmalar görüşüldü

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– Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında, ilde yürütülen çalışmalar hakkında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

2022 yılı içerisinde Düzce’de bir çok proje hayata geçirilecek. Projelerin ve yatırımların görüşüldüğü toplantıya Vali Cevdet Atay başkanlık etti. Yürütülen çalışmalar hakkında kurum yetkililerinden tek tek bilgi alan Vali Atay, hayata geçirilmesi planlanan projelerin en kısa sürede başlanması talimatını verdi.

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