Fikirlerinizi geliştirmek için mücadele edin

– Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’ni düzenlediği “Fikirden Firmaya Teknoloji Girişimciliği” başlıklı söyleşide genç girişimciler şirketleşme süreçlerini anlattı.

Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilen söyleşiye; Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra program, geliştirdikleri fikirlerle TEKNOFEST gibi önemli yarışmalarda 1.’lik ödülünün sahibi olan ve şirket kurarak ticarileşme sürecine giren Yüksek Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisi Köksal Gündoğdu ile Bilgisayar Mühendisi Şeyda Yaman bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kişilerin kendi planlarını gerçekleştirmek için çalışmaya başlayınca çevreden çok fazla olumsuz geri dönüş alabileceklerinin vurgulandığı söyleşide konuşmacılar, bu olumsuz yorumlara kulak asılmaması gerektiğini, oluşturulan plan doğrultusunda çalışmaya odaklanılması gerektiğinin altını çizdiler. Tek bir program ve plana bağlı kalınmaması tavsiyesinde de bulunan konuşmacılar, program ya da fikir geliştirilirken bir uzman yardımı alınmasının, fizibilite çalışması yapılmasının önemine değindiler.

Üniversitenin öğrencilere sağladığı imkanlarının iyi değerlendirilmesini isteyen konuşmacılar, üniversitelerin teknoparklar aracılığıyla düzenlemiş olduğu girişimcilik ve fikir yarışmalarına katılmalarının kendilerine avantaj sağlayacağını söyledi. Henüz öğrenciyken öğrenci kulüplerinde ya da TEKNOFEST, girişimcilik maratonu gibi projelerde yer alan kişilerin, mezuniyet sonrası iş bulma imkanının daha yüksek olduğunun altını çizen konuşmacılar, öğrencilerden bu tür faaliyetleri atlamamaları ve alanlarında farkındalık oluşturmaları gerektiğini kaydettiler.

Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan konuşmacılara, program sonunda Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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