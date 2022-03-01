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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girdiği çilek bahçesinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İHA

Girdiği çilek bahçesinden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Düzce’de girdiği bahçeden su motoru, jeneratör, kum filtresine kadar birçok malzemeyi çalan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Düzce Merkeze bağlı Çerkeztaşköprü köyünde N.İ.’ye ait çilek bahçesinde 3 adet mavi renkli varil, 1 adet benzinli su motoru, 1 adet jeneratör, 1 adet kum filtresi parçaları çalındı. Durumu jandarma ekiplerine haber veren bahçe sahibi N.İ.’nin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri detaylı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olayını M.N.D. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık olayını yapan şahsın peşine düşen jandarma ekipleri, şahsı gece 23.30 sıralarında hurdacılar sitesinde yakaladı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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