Efteni Gölü'nde su seviyesi yükseldi

– Düzce'nin önemli turizm destinasyonlarından Efteni Gölü'nde sağanak yağış ve eriyen kar sularının ardından su seviyesi iskeleye kadar yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda Düzce'de etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 2.5 metreye kadar ulaştı. Havaların sıcak olmasıyla birlikte dağlarda karlar erimeye başlarken, sağanak yağış ile birlikte Efteni Gölü'nde su seviyesi iskeleye kadar yükseldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de herhangi bir tehlikenin oluşmaması için önlemlerini aldı.

Bölgeyi ziyaret eden Selçuk Akyol, "Arkadaşlar ile birlikte geldik, hava da yağmurlu. Üzeri kapalı alanlarda bu güzel eşsiz doğa manzarasını izlemekle yetiniyoruz. Ama güzel bir yer. Yağmurlu havalarda da güzel bir göl. Daha önce kar yağarken gelmiştim. Kar yağarken başka bir güzelliği vardı. Güzel bir yer herkese tavsiye ederim. Daha önce burada sular altlardaydı. İskelenin alt kesimlerine kadar iniliyordu. Dağlardaki kar sularının erimesiyle yağmurda yağdı. Efteni Gölü'nde su seviyesi baya yükselmiş. Buna rağmen doğası çok güzel, eşsiz manzarası var. Yağmur suları ve kar suları çekildiğinde burası daha da güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

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