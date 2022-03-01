Hamiyet Sevil İlkokulunda güçlendirme

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– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Hamiyet Sevil İlkokulu’nda güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Vali Cevdet Atay’da, bölgeye giderek yapılan çalışmaları inceledi.

Akçakoca’da bulunan Hamiyet Sevil İlkokulu’nda güçlendirme çalışmaları başlatıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel İdaresi işbirliğinde okulda yapılan güçlendirme çalışmaları kapsamında Vali Cevdet Atay bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Okulda ki güçlendirme çalışmaları hakkında Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Genel Sekreteri Hayri Şen’den bilgiler alan Vali Atay, çalışmaların kontrollü devam etmesini istedi.

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