Bakan Özer: "Yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceğiz" “Öğretmenlerimizin hemen hemen tamamının en az 2 doz aşısı tamamladı”

– Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, öğretmenlerin hemen hemen tamamının en az 2 doz aşı olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce’de eğitim kalitesinin artırılması için düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, yüz yüze eğitime kararlılıkla devam edeceklerini dile getirdi. Bakan Özer, “Yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulumuzun önerilerine harfiyen uyarak, okullarımızı, çocuklarımızı koruyarak, yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sıklıkla ifade ettiğim gibi bu süreçte en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranları. En az 1 doz aşı olmuş öğretmen oranımız bugün itibari ile yüzde 94. En az 2 doz aşı olmuş öğretmen sayımız yüzde 90, en az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 53. Aşı olmayıp bağışıklık kazanan öğretmen oranımızı da dikkate aldığımız zaman, aslında eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmakta. İnşallah kararlı bir şekilde bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz. Bu süreçte de ki fedakarlıklarından dolayı öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar sadece maskeler ile ders anlatmadılar aşı oranlarını yüksek tutarak tüm topluma örneklik teşkil ettiler. Öğretmenlerimiz ile gurur duyuyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. Tüm ailelerimiz adına tüm öğrencilerimiz adına da kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Eğitimin temel panoramasını çıkaracağız”

Düzce’ye gerçekleştirdiği program ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Bakan Özer, “Düzce’de ki eğitimin mevcut durumunu, mevcut durumunun niteliğini nasıl arttırabileceğimizi hep birlikte değerlendireceğiz. Valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız, il başkanlarımız, milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz ile Düzce’de ki eğitimin temel bir panoramasını çıkaracağız. Daha sonra ihtiyaç duyulan eğitimin kalitesinin artırılması için neler yapılmasına da karar verip değerlendirmenin ardından güzel haberler duyuracağız” şeklinde konuştu.

Düzce’de yapılan eğitim çalışmalarında Milli Eğitim’e destek verenlere teşekkürlerini ileten Bakan Mahmut Özer, “Düzce’den eğitim ile ilgili her zaman güzel haberler alıyoruz. Düzce’de ki eğitimi değil, Türkiye’de ki eğitimi sayın vekilimiz ile görüşüyoruz. Özellikle kadınların eğitime katılımları ile ilgili tüm projeleri birlikte yürütüyoruz. Kendilerine müteşekkirim. Düzce Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. İlde okul yapılacak, eğitim birimi yapılacak olan arsaların temininde, onların içerisinin donatımında bizlere çok destek oluyorlar. Bu süreçleri başarılı bir şekilde yürüten il milli eğitim müdürümüze ilçe milli eğitim müdürlerimize okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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