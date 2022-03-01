Bakan Özer: Bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz (2)



DÜZCE'YE 18 YENİ ANAOKULU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özer, kente 18 yeni anaokulu yatırımı yapacaklarını ifade ederek, "Düzce'deki yatırımlarımızdaki ana odaklarımızdan biri de okul öncesi eğitimdi. Düzce'mize, bu yatırımlara ilave olarak 18 anaokulu yatırımı verdik. Düzce'ye yeni 18 anaokulu yapacağız. Bunun 10 tanesini merkezde yapacağız. 1 tanesini Akçakoca'da, 2 tanesini Cumayeri'nde, 1 tanesi Çilimli'de, 1 tanesi Gölyaka'da, 1 tanesi Gümüşova'da, 1 tanesi Kaynaşlı'da ve 1 tanesi Yığılca'da olacak. Bunlara ilave olarak merkezde 24 derslikli yeni bir ilkokul yapacağız. Yine Dikmeli'de 8 derslikli bir ilkokulu da yatırım programına dahil etmiş olacağız" dedi.

3 YENİ BİLİM SANAT MERKEZİ

Özel yetenekli öğrencilerin kendilerini geliştirmesi konusunda bilim sanat merkezleri konusunda çalışmaları olduğunu anlatan Özer, "Düzce'de 1 tane bilim sanat merkezi vardı. Bugün 3 yeni bilim sanat merkezi açma kararı aldık. Bunlardan 1'i Akçakoca'da, 2 tanesi ise merkezde açılacak. Dolayısıyla merkezde bilim sanat merkezi sayısı 3 olacak. Düzce genelinde bilim sanat merkezi sayısı 4'e çıkmış olacak. İnşallah bu yatırımların hayata kısa sürede geçmesini ve geçtikten sonra da Düzce'de eğitim kalitesinin çok iyi noktalara gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

2022-03-01 16:32:36



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