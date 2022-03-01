Proje döngüsü yönetimi eğitimi verildi

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Gençlik Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ konulu eğitim gerçekleştirildi.

Merkez Müdürü Dr. öğretim üyesi Senem Çolak Yazıcı, katılımcılara paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi ve strateji analizi konularından bahsetti. Projenin amacı ve proje ile gerçekleştirilmek istenen hedefler konusuna değinen Dr. Yazıcı, yapılmak istenen proje çerçevesinde faaliyet planlama, zaman çizelgesi, risklerin analizi, mantıksal çerçeve, fon kaynakları konuları hakkında da detaylı bilgiler aktardı.

Son olarak başarılı bir projenin kriterlerinden söz eden Yazıcı, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak sunumunu noktaladı.

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