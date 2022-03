Tayyare Limanı dergisi Ocak-Şubat sayısı yayınlandı

Tayyare Limanı Dergisi ‘Biz Geleceği Bugünden Tasarlıyoruz’ temasıyla “Sürdürülebilirlik” konusunu ele aldığı 10’uncu sayısını tayyarelimani.com’da yayınladı.

2021 yılının Ocak ayıyla birlikte Tayyare Limanı çatısı altında bulunan şirketlerin ve markaların gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri ve çalışmaları sektör ve müşteriyle buluşturan Tayyare Limanı Dergisi 1. yılını doldurdu. 2022 yılının OcakŞubat sayısında, Dünya’nın Sürdürülebilirliği ve şirketlerin Sürdürülebilirlik faaliyetlerine yer veren Tayyare Limanı, 10. sayısıyla okuyucularının karşısına çıkıyor.

Tayyare Limanı, 2022'nin başında ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayınlamanın gururunu yaşıyor. Artık büyük ya da küçük şirket fark etmeksizin, her şirket sürdürülebilirlik anlayışını baz alarak faaliyetlerini sürdürüyor. Tayyare Limanı da bu alanda kendi üzerimize düşeni yapıyor ve geleceğe dair umutlar besliyor. Sürdürülebilirlik raporlarının her yılın başında yayınlanmasıyla birlikte sürdürülebilirlik güncellik kazanıyor. Tayyare Limanı da bu sebeple hem Tayyare Limanı’nın hem de şirketlerin sürdürülebilirlik adına neler yaptığını sizlerle paylaşmak adına bu sayıyı çıkarmaya karar verdiklerini ifade ediyor.

Tayyare Limanı, şirketlerin sürdürülebilirlik adına ne gibi faaliyetler yürüttüğünü, hedeflerini ve ne kadarını başardıklarını inceleyerek, bu sayıda hem Türkiye'den hem de Dünya’dan sekiz şirkete yer verdi. Her şirketin kendi içerisinde sürdürülebilirliğin hangi alanında faaliyetler gösterdiğini gördük ve fark ettik ki gelecek kuşaklara ekonomik, ekolojik ve aynı zamanda sosyal koşulları devam ettirebilen bir dünya bırakmak için pek çok yol mevcut. Tayyare Limanı, bu sayıda sekiz şirkete özet olarak yer verdi ancak bu şirketlerin sürdürülebilirlik raporları onlarca sayfalardan oluşmakta. Bu raporları, şirketlerin web adreslerinde yer verdi.

Dijital ve ücretsiz olarak indirilebilen Tayyare Limanı Dergisi yeni sayısı ve birçok içeriğiyle tayyarelimani.com’da okuyucularını bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.