Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü akredite oldu

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Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, akreditasyon çalışmaları sonucunda kısa adı YÖKAK olan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) tarafından 5 yıl süre ile akredite edildi.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün bu başarısı ile Düzce Üniversitesi, Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi veren Ege, Atatürk, Bartın ve İstanbul Teknik Üniversiteleri ile birlikte ilk akredite olan 5 üniversiteden biri olmayı başardı. Düzce Üniversitesi ile birlikte Ege Üniversitesi 5 yıllık akreditasyon alırken, Atatürk Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 2 yıl süre ile akredite olma hakkı kazandı.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanlığı’nın açıklamasında, “Süreçte emeği geçen tüm bölüm öğretim elemanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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