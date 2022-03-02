Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor

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– Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vefa destek projesi hazırlandı. Proje kapsamında hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar başlatıldı.

Cumayeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede vefa destek projesi başlattı. Proje Kaymakamlığın onayının ardından proje ilçede start aldı. Proje kapsamında ilçede bulunan yaşlı vatandaşlara yönelik hane ziyaretleri başlayarak hanelerde ki sorun ve sıkıntıları görüşüldü. Proje kapsamında belirli aralıklarla hane ziyaretleri gerçekleştirilecek ve ihtiyaca göre çalışmalar yürütülecek.

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