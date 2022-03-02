Çamköy’de vatandaşın ayağına hizmet gitti

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– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların ayağına hizmet götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Çamköy Mahallesi’ne giderek vatandaşlarla buluşuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde bulunan Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı Düzce’de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Müdürlük ekiplerince Çamköy Mahallesi'nde bulunan vatandaşların ayağına hizmet aracı götürüldü. Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı ile mahallede yaşayan vatandaşlara hizmet modelleri tanıtıldı. Bakanlığın hizmet modelleri içerisinde yer alan vatandaşlara hizmetler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayaklarına kadar gelen hizmet karşısında mutlu olan vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

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