Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi

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– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri görevli emniyet mensuplarına ‘Çocuklarla nasıl görüşülmeli’ konulu eğitim verdi.

Düzce merkez ve ilçelerinde görev yapan emniyet mensuplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda klinik psikolog Çağdaş Toroman tarafından Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda çocuklarla etkili iletişim ve çocuğun yüksek yararı konusunda eğitim verildi.

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