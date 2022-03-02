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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

İHA

Kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

– Kaynaşlı ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kadına yönelik şiddetle Mücadele farkındalık eğitimi verildi.
Düzce’de Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri Kaynaşlı’da bulunan Halk Eğitim Merkezi’nde ki kursiyerlere eğitim organizasyonu düzenledi. Düzenlenen eğitim programına kursiyerler ilgi gösterirken, kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitiminde yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca ekipler, Gümüşova Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine, Cumayeri ve Yığılca Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine eğitim verildi.

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