10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

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– Düzce'de bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 19 Şubat Cumartesi Günü D100 Karayolu Üçköprü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynadıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Baran Yavuz'a (10), bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. Hastanede 2 gün yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Baran Yavuz'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yavuz'a otomobilin çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle savrulması yer alıyor.

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