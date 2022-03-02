5 aydır kayıp olarak aranıyordu, mezarlıkta gömülmüş halde bulundu

Düzce’de 5 aydır haber alınamayan 21 yaşındaki Sertan Yalçın’ın cansız bedeni, mezarlıkta gömülü halde bulundu.

Olay geçtiğimiz yıl 11 Ekim’de Düzce’nin Beyciler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre askerden dönmesinin ardından arkadaşları ile buluşan 21 yaşındaki Sertan Yalçın, bir daha eve dönmedi. Ailenin durumu emniyet ekiplerine bildirmesinin ardından yapılan incelemede Sertan Yalçın’ı evinden alan arkadaşları ve daha sonra buluştukları kişiler gözaltına alındı. Yalçın’ın arama çalışmaları bir yandan devam ederken diğer yandan da soruşturma derinleştirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 21 yaşındaki Yalçın’ın nerede olduğu ile ilgili kimse detaylı bilgi vermedi. Sertan Yalçın’ın annesinin vefat ettiği ve Yığılca’nın Kocaoğlu köyünden olduğu bilgisi sonrasında o bölgede araştırmalar derinleştirildi.



Başka bir mezar içinde bulundu

Bölgede kamp kuran Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri köyü didik didik aradı. Sertan Yalçın’ın kaybolduğu tarihlerde köyde hareketlilik olup olmadığı, vefat edip mezarlığa defin işlemi olup olmadığını bilgilerinin ardından mezarlık bölgesinde detaylı araştırma yapıldı. Mezarlık üzerinde ki karların erimesi ile birlikte mezarlar incelendi. Başka kişinin mezarında oyuklar olduğunun belirlenmesi ile mezar açılarak Sertan Yalçın’ın cansız bedenine ulaşıldı.



Darp ve kırık tespit edildi

Başka kişinin mezarının içine gömülen Sertan Yalçın’ın cansız bedeninin bulunmasının ardından ceset adli tıp kurumuna gönderildi. Burada yapılan ilk incelemede 21 yaşındaki Sertan Yalçın’ın vücudunda kırıklar ve darp izlerine rastlandı. Otopsisi devam eden Sertan Yalçın’ın soruşturması ise devam ediyor.

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