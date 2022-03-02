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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çürüyen ağaçlar yerine yenileri dikilecek

İHA

Çürüyen ağaçlar yerine yenileri dikilecek

Düzce Belediyesi daha önceden tespit ettiği içi çürümüş iki ağacı keserek kaldırdı. Yetkililer kesilen ağaçların yerine yeni ağaçların dikileceğini söyledi.
Düzce’de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Kuyumu Caddesi üzerinde bulunan ağaçların budama ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda içlerinin çürüdüğü ve tehlike arz eden iki ağacın kaldırılmasına karar veren ekipler hemen harekete geçerek ağaçları kaldırımdan kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekibinden Burhan Dursun, “Tehlike arz eden ve miadını doldurmuş ağaçlara müdahale ediyoruz. Bazı ağaçların içi çürümüş. Vatandaşları koruma amaçlı olarak bazı ağaçlara müdahale ediyoruz.
Bölgede esnaflık yapan Çelik Mustafa Durdu, “İki sene önce hastalık geçirmişti. İç gövdesi tamamen çürümüştü. Belediye ekipleri kontrol ettiler. Ağacın fotoğrafını çekip bir yetkiliye gönderdiler ve yetkili de ağacın kurtulamayacağını söyledikten sonra ağacın kesimi gerçekleşti. Doğru olan da buydu. Çünkü ağaç her an birisinin üzerine düşecek kadar çürümüştü. Belediyeye teşekkür ediyoruz. Buraya yeni bir ağaç dikilmesini de istiyoruz” şeklinde konuştu.
Esnaf Kadir Baran ise “Yıllardır bu ağaç buradaydı. Yağmur, kar yağınca iyice çürümüştü açıkçası. Tehlike saçıyordu. Birinin ya da araçların üzerine devrilebilirdi. Maddi ve manevi zarar verebilirdi. Belediye ekipleri gerekli incelemeyi yaparak kaldırdılar. Facianın önüne erken geçildi diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.
Bedrettin Maradit Caddesi ile Süleyman Kuyumcu Caddesi kesişme noktasında bulunan bir diğer kaldırılması gereken ağaca da müdahale edildi. Bu noktada esnaf olan Murat Bayraktar “Bu ağacın yerine daha sağlıklı, güzel ve gölge veren bir ağaç dikilirse biz memnun oluruz” diye konuşarak belediyenin çalışmasına destek oldu.
Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kurtarılabilecek tüm ağaçların kurtarıldığını ancak tehlike arz eden ağaçların da kaldırılmasının önemli olduğunu belirtti. Müdürlük kesilen ağaçların yerine Düzce iklimine uygun ağaçlar da dikeceğini bildirdi.

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