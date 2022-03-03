Prof. Dr. Kara “Emin olmadığınız e-postaları açmayın”

– Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, bilgi güvenliği ve farkındalık ile ilgili bililer vererek “Kimliğinden emin olmadığınız kişilerle telefon veya eposta ile bilgi paylaşmayın” dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Mart Ayı Konferans Serisi’nde bilgi güvenliği konusu ele alındı. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara, “Bilgi Güvenliği Farkındalığı” başlıklı bir sunum yaptı. Bilgi güvenliğini; bilginin, izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirme, ifşa etme, ortadan kaldırma, el değiştirme ve hasar verilmesini önleme olarak ifade eden Prof. Dr. Kara, bilgi güvenliği ile kişi ve kurumların karşılaşabilecekleri tehdit ve tehlikelerin daha önceden analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının sağlamaya çalışıldığını kaydetti.



“Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik”

Bilgi güvenliğinin gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik olmak üzere üç önemli özelliğine dikkat çeken Kara; bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, yetkisiz kişiler tarafından doğruluğunun bozulmaması ve yetkili kişilerce her zaman ulaşılabilir olmasının önemli olduğunu vurguladı. Teknolojinin risklere karşı bilgiyi ve sistemleri koruyan donanım ve yazılımlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kara, bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan politika, prosedür ve risk analizlerinin bilgi güvenliği sürecini oluşturduğunu belirtti. Sunumunda katılımcılara bilgi güvenliğinde doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler veren Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Kara, dünyadan ve Türkiye’den örnek vakalara değindi.

Bilgi güvenliğine tehditleri sosyal mühendislik, oltalama saldırıları, kötücül yazılımlar ile parola ve şifre ihlalleri olarak sıralayan Prof. Dr. Resul Kara, bilgi güvenliği sağlanması amacıyla dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgiler paylaştı. İşletim sisteminin güncel tutulması, antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarı kullanılması, bilgisayarların kullanılmadığı zamanlarda kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kara, “Kimliğinden emin olmadığınız kişilerle telefon veya eposta ile bilgi paylaşmayın. Karşıdakinin bilmesi gereken kadar paylaşın, göndereninden emin olmadığınız epostaları açmayın. Sosyal medyanızda kişisel, ailevi, çalıştığınız yer bilgileri ve tatil planlarınızı paylaşmayın. Kurumsal eposta adreslerini alışveriş siteleri ve forumlarda paylaşmayın. Eposta ekindeki bilmediğiniz dosyaları açmayın” diyerek korsan yazılımlardan da uzak durulması gerektiğini dile getirdi.



“Kalabalık ortamlarda bankacılık işlemi yapmayın”

Girilen web sitelerine ve web sitelerinden indirilen dosyalara dikkat edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kara, “Mobil cihazlarınıza ekran kilidi koyun. Kalabalık ortamlarda bankacılık işlemi yapmayın. Cihaz uygulama izinlerine dikkat edin ve şifre kurallarına uyun” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Resul Kara’ya ya program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından plaket verildi.

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