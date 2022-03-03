Düzce’de kayıtlı araç sayısı 121 bini geçti

– Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 121 bin 126 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce’de trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 yılı Ocak ayı sonu itibarıyla 121 bin 126’ya ulaştı.

Araç türlerine göre ise rakamlar şu şekilde; 60 bin 698 otomobil, 2 bin 640 Minibüs, bin 506 Otobüs, 18 bin 739 Kamyonet, 4 bin 861 Kamyon, 19 bin 186 Motosiklet, 13 bin 84 Traktör, 412 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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