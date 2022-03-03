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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doç. Dr. Önmez “Tiroidin bir hastalık değil, organ”

İHA

Doç. Dr. Önmez “Tiroidin bir hastalık değil, organ”

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Attila Önmez, Tiroid hastalıklarında boyun bölgesinde şişlik, ses kısıklığı, nefes darlığı, yutma zorluğu gibi belirtilerin olduğunu ve bu hastalıkların birçok organı olumsuz etkilediğini söyledi.
Düzce Üniversitesi’nin kurumsal radyosu Radyo Düet’te yayınlanan ve aileden çocuğa, sağlıktan eğitime hayatın bin bir rengini içinde barındıran Hayatın Renkleri programına Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Attila Önmez konuk oldu.
Düzce Üniversitesi İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert yönetimindeki programda “Tiroid Hastalıkları” konuşuldu. Tiroidin bir hastalık değil, organ olduğunu belirterek sözlerine başlayan Doç. Dr. Attila Önmez, tiroid hastalıklarının guatr ile fonksiyonel hastalıklar olan hipotiroidi ve hipertiroidi şeklinde türleri olduğunu ifade etti.
Tiroid hastalıklarında boyun bölgesinde şişlik, ses kısıklığı, nefes darlığı, yutma zorluğu gibi belirtilerin olduğuna ve bu hastalıkların birçok organı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Doç. Dr. Önmez, genetik faktörlerin de oldukça etkili olduğunu sözlerine ekledi.
İyot eksikliği olan bireylerde hem hipotiroidi hem de nodüler guatr hastalıklarının sıklıkla görüldüğünü dile getiren Önmez, iyot ilaveli tuz önerdiklerini belirterek, kişilere deniz tuzu ve kaya tuzundan kaçınmaları uyarısında bulundu. Tiroid hastalıklarının kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Attila Önmez, bu hastalıkların tedavi yöntemlerinden bahsederek dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

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