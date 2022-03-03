Ev hanımları yeni tatlar keşfediyor

– Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen pasta ve yemek kursuna katılan kadınlar yeni tatlar keşfediyor.

2021 yılında bin 200 kursiyere eğitim veren Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (BELMEK ) pasta ve yemek kurslarına katılanlar yeni tatlar keşfediyor. Eğitimlere katılan ev hanımları, öğrendikleri yemeklerle hayatlarına renk ve heyecan kattıklarını ifade ederken yemek kültürlerinin çeşitlenmesinden dolayı memnuniyetini belirtiyor.

Yaklaşık 10 yıldır pastacılık ve yemek kursları veren Hülya Göle kursiyerlerin pasta ve yemek dalında yeni şeyler öğrendiğini kaydederek, “Dünya mutfağını öğretiyoruz. Pastane usulü pasta, butik pasta da öğretiyoruz. Haftanın 2 günü kurslarımız geliyor ve hiçbir şekilde ücret alınmıyor. Bugün salsa soslu bir pizza, üç renkli börek, avokado soslu salata, tahinli kurabiye ve kabaklı tatlı yaptık. Öğrencilerimiz yeni yemeklerle mutlu oluyorlar” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerin aşçılık alanında çalışabileceklerini belirten Hülya Göle “Kafeteryada, restoranda ve anaokullarında olmak üzere her yerde çalışabilirler” dedi.



Hayatlarına dokunuyorlar

Emekli sigortacı İmran Kurt, iş hayatını tamamlandıktan sonra mutfağa yöneldiğini belirterek, “Daha fazla sosyalleşiyorum. Önceden annemizden gördüğümüz klasik yemekleri yapabilirdik. Ancak değişik yörelerden değişik lezzet ve tatları öğrenerek bunları aileme ve çevreme sunmak için kursa katıldım. Değişik baharatları, yemekleri öğrenme fırsatı bulabiliyorum. Hocam sağ olsun hayatımıza dokunuyor. Burada hocamla birlikte yaptığımız yemekleri evde de yapıyoruz. Eşim ve çocuklarım da bu durumdan oldukça mutlular. Burada çok güzel vakit geçiyoruz” diye konuştu.



“Güzel yemek yaptığımızı sanıyorduk”

“Bazen evimizde her şey oluyordu ama yapmasını bilmiyorduk. Annelerimizden, büyüklerimizden birkaç çeşit yemek biliyorduk. Şimdi değişik ve çeşit çeşit yemekler yapıyoruz” diyerek sözlerine başlayan ev hanımı Leman Akgün ise “Çocuklarım için kursa katıldım. Değişik yemekler öğreniyoruz. Evlerimizde çok güzel yemek yapıyoruz zannediyorduk ama burada çok farklı yemekler öğrendik. Çocuklarıma, eşime ve arkadaşlarıma öğrendiğim lezzetleri tattırıyorum. Gerçekten çok güzel de oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.

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