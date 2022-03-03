Esnaf istedi, Başkan Özlü tek tek not aldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir’de faaliyet gösteren esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. İstekleri tek tek not alan Başkan Özlü, tüm taleplerin değerlendirilerek yerine getirileceğini kaydetti.

Düzce Belediyesinin çalışmalarını sahada sıkı bir şekilde takip eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bahçeşehir’de bulunan ek hizmet binası içinde faaliyet gösteren esnafları Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nde ağırlayan Başkan Özlü, talep ve sorunlarını dinledi.

Esnafın güvenlik ve ısınma gibi sorunlarını çözmek için inceleme başlatacaklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Bahçeşehir’i nezih bir bölge yapmak için birimlerimizle çalışıyoruz. Bölgeyi canlandırmak adına atıl durumda olan binaları yurt ve ek hizmet binaları olarak değerlendirdik. Ek hizmet binamızda yeni birimler açıyoruz. Bu birimler esnafımıza da fayda sağlayacak. Bu kapsamda yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı Bahçeşehir bölgemizde esnafımızın da sorun ve taleplerini dinlemek istedik. Daha çok bina güvenliği ve ısınma ile ilgili sorunları not ettik. Bunun için arkadaşlarımız çalışma başlatacak. Esnafımıza yaptığımız çalışmaları da aktarma fırsatı bulduk. Karşılıklı istişare ile Düzce’mizi daha güzel daha nezih ve mutlu bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Bahçeşehir esnafı da Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelerek sorunlarını anlatmak dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.