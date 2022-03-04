Düzce Atletik, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

– Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik Takımı, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’ı yenen Düzce Atletik Basketbol Takımı, ligin güçlü ekibi Fenerbahçe’yi de evinde mağlup etmek için çalışıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Genç Kızlar kategorisinde A Grubu'nda mücadele eden Atletik Basketbol Takımı, çalışmalarına devam ediyor. Ligin 7. haftasında Beşiktaş’ı evinde 7456 gibi skorla geçen Düzce Atletik Takımı, 8. haftada karşı karşıya geleceği Fenerbahçe Genç Kızlar Basketbol Takımı müsabakası hazırlıklarına devam ediyor.

Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda antrenman yapan genç basketbolcular, hırslarıyla dikkat çekiyor. Atletik Basketbol Takımı, mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan tablosunda 2.'liğe çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgiler veren Genel Menajer Mümin Çakar, Beşiktaş galibiyetinin kendileri için sürpriz olmadığını belirterek, "Maçı kazanacağımızı zaten biliyorduk. Maçın başında geriye de düştük ama stres yapmadık. Çünkü sonuçta Düzce Atletik’in alacağını biliyorduk. Ligdeki durumumuz iyi gibi görünse de biz çok daha iyisini planlamıştık. Deplasman maçlarımız bizim üstümüzdeki takımlarla olduğu için hesaplarımızın altında bitirdik. İkinci yarıya da iyi hazırlanıyoruz. Ligi çok daha yukarılarda bitireceğimizi biliyorum. O niyete de çalışıyoruz" dedi.



"Zor maç olacak"

Çakar, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarları salona beklediklerini vurgulayarak, "Bu hafta karşılaşacağımız Fenerbahçe gerçekten güçlü rakip. Yenmesi zor ve bizim 2 yaş üstümüzde oyuncuları var. Biz onlara göre 2 yaş küçüğüz. Zor maç olacak ama hesaplarımız arasında yenmek var ve onun için çalışıyoruz. Yenemesek bile oyuncularımızın gelişimi bizim için ön planda. Önemli olan oyuncu yetiştirmek. Oyuncularımızın çok da iyi yetiştiğini görüyorum. Onun için mutluyum. İnşallah bir de yenersek taçlandırmış oluruz. Taraftarlarımıza çağrımızla, geçtiğimiz hafta çok mutlu olduk. Özellikle çok ciddi taraftar kitlesini topladık. Onlar da sağ olsunlar bizi desteklediler. Aynı desteği görürsek Fenerbahçe’yi de yeneceğimizi düşünüyorum. 7 Mart Pazartesi günü Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Tüm seyircilerimizi bekliyoruz. Gelirlerse güzel bir galibiyet armağan edebiliriz. Taraftar desteği çok önemli. Beşiktaş maçının farklı kazanılmasının en önemli nedeni taraftar desteğiydi. Bizi çok havaya soktular. Aynı havaya Fenerbahçe maçında da sokarlarsa bu maçı da alacağımızı düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

Düzce Atletik, Fenerbahçe ile Kalıcı Konutlar Spor Salonu'nda bugün saat 15.00’te karşı karşıya gelecek.

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