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Kar yağışı sebebiyle Düzce’de 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Çakırsayvan köyü, Yığılca ilçesine bağlı Yaylatepe, Mengen, Karakaş, Hocaköyü, Gaziler, Çiftlik, Aydınyayla, Çamlı ve Geriş köyleri ile Gümüşova ilçesine bağlı Pazarcık köy yolları kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi; 32 personel, 4 greyder, 2 lastik tekerlekli yükleyici, 4 kanal kazıcı, 3 kar bıçaklı kamyon ve 3 pickup ile karla mücadele çalışması yapıyor.

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