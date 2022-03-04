Şüpheli hareketleri ele verdi Denetimde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’nin Beyköy Beldesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde şüpheli hareketler sergileyen şahsın üzerinden kurusıkıdan geçme ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Merkez Beyköy Beldesi’nde Jandarma ekipleri tarafından yapılan önleyici hizmet devriyesi esnasında şüpheli hareketler sergileyen H.Y. isimli şahsın üst araması yapıldı. Aramasında 1 adet kurusıkıdan geçme 9 mm ruhsatsız tabanca ve 3 adet 7.65 mm çapındaki tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.