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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resmi kurumdan kalorifer peteklerini çaldılar

İHA

Resmi kurumdan kalorifer peteklerini çaldılar

– Düzce’de hırsız ya da hırsızlar kullanılmayan resmi kurumdaki kalorifer peteklerini ve muslukları çaldılar.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hırsızlık olaylarını kısa sürede aydınlattı. İlk olay Nusrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Metruk halde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan resmi kuruma giren hırsız ya da hırsızlar çeşitli ebatlarda 22 adet kalorifer peteği ve çok sayıda musluk çalarak kayıplara karıştılar. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın şüphelisini yakalayarak işlem başlattı.
Ayrıca, çalınan malzemeleri satın alan şahıs hakkında suç eşyasının satın alınması hakkında da adli işlem yapıldı.

Rögar kapaklarını çaldılar
Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde hırsızlar 4 adet rögar kapağını çalarak kayıplara karıştılar. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak yaptığı kamera ve çevre araştırmalarında, olayı transit bir araçla işledikleri anlaşılan 3 şüpheli şahıs tespit edildi. Şahıslar ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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