Büfede paralı oyun makinesi ele geçirildi

– Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir büfede sigaramatik oyun aleti yakalandı.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Nalbantoğlu Mahallesi’nde bir büfede yapılan denetimde işyeri içerisinde sigaramatik adlı oyun aleti, alkol sunumu ve sigara tüketimi yapıldığı tespit edildi. Ekipler oyun aleti ile ilgili adli işlem yaparken, alkol sunumu ve sigara tüketimi hakkında ise gerekli idari işlemler yaptı.

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