Düzce'de polis 6 ruhsatsız silah ele geçirdi Yakalaması bulanan 14 kişi yakalandı

– Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 6 adet ruhsatsız tabanca ve yakalaması bulunan 14 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler halkın yoğunlukta bulunduğu cadde, sokaklarda, park ve bahçelerde şüpheli şahıslar ile araçlarda uygulama yaptı. Bin 188 şahsın sorgulandığı uygulamada haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca 8 şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ayrıca polisler 6 ruhsatsız tabanca, 41 fişek ve 3 adet yivsiz tüfek ele geçirdi.

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