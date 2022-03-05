Düzce'de kamyon otomobile çarptı: 3 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, TEM yolunda kamyonun otomobile arkadan çarptığı kazada sürücü ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında TEM yolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Metin Alıcı yönetimindeki 06 BIR 110 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan Serkan Göçer'in kullandığı 44 DS 595 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Serkan Göçer ile çocukları Ferhan Göçer (3) ile Bengüsu Göçer (5) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-03-05 01:30:15



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