Propolis alkolsüz olarak zeytinyağında çözüldü Nesim Avcı: “Propolis güçlü bir antiviral”

– Düzce’de üretimi yapılarak Türkiye’nin bir çok bölgesinin ardından yurt dışına açılan Arı Mucizesi ürünleri, alkolsüz olarak zeytinyağında çözülmesi dikkat çekti. Binlerce kişi tarafından sevilen ürünlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler veren şirketin yönetim kurulu başkanı Nesim Avcı, propolisin güçlü bir antiviral olduğunu dile getirdi.

Zeytinyağında alkolsüz olarak çözülen propolis Türkiye’de ilk defa Arı Mucizesi tarafından üretilmeye başlandı. Birkaç yılda büyüyen Arı Mucizesi propolisli ürünler vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Ünü yurt dışına kadar çıkan Arı Mucizesi ürünlerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan şirketin yönetim kurulu başkanı Nesim Avcı, neden propolisi tercih ettiklerini ve neden alkolsüz olarak üretildiği ile ilgili bilgilerde bulundu.



“Propolis güçlü bir antiviral”

Propolisin arıların kendilerini ve kovanlarını korumak için kullandıkları mucizevi bir ürün olduğunu dile getiren Arı Mucizesi yönetim kurulu başkanı Nesim Avcı, “Propolis, arıların kendilerini ve kovanlarını korumak için kullandıkları mucizevi bir üründür. Aslında propolis, doğadaki korunma şeklinin genel bir parçası. Arılar, ağaçların ve bitkilerin kendilerini her türlü zorlu şarta karşı korumak için ürettikleri reçineleri toplayıp, polen ve salgıladıkları yararlı enzimleriyle birleştirerek özel bir harç yaparlar. Daha sonra bu harcı kovalarındaki hasarlı bölgeleri onarmada, kovanda bakteri, virüs, mantar gibi zararlı canlıların üremesini önlemede kullanırlar. Doğada milyonlarca yıldan beri var olan bu mucizevi ürün, 300’den fazla yararlı bileşen içeriyor ve aynı koruyuculuğu insanda da sağlıyor. Propolisin güçlü bir antiviral, antibakteriyel, antioksidan olduğu bilimsel araştırmalarda da ispatlanmıştır. İmmün ve otoimmün hastalıkların çok yaygın olduğu günümüzde, bu hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde oldukça etkili bir doğal ürün olduğu için, ürettiğimiz her ürünün temel bileşenini propolis oluşturuyor” ifadelerini kullandı.



“Türkiye’de ilk kez alkolsüz üretildi”

Türkiye’de ilk kez alkolsüz olarak zeytinyağında çözülerek propolisi vatandaşların kullanımına sunduklarını dile getiren Avcı, “Propolisin kimyasal içeriği ve reçinemsi yapısı nedeniyle tek başına su ile özütlenmesi mümkün değildir. Zaten eğer bu mümkün olsaydı her yağmur yağdığında kovandaki petekler eriyip giderdi. Bilimsel kaynaklarda da propolisin özütleme aşamasında su ile birlikte etanol, glikol, gliserol gibi alkol bazlı maddeler ve zeytinyağının kullanılması gerektiği belirtilir. Bunlar arasında zeytinyağıyla özütleme işlemi en etkili ve sağlıklı yöntemdir. Özelikle alkolde özütlenen propolis, çocukların kullanımına uygun değildir. Ayrıca yapılan araştırmalarda, alkolün propolisteki bazı faydalı bileşiklere zarar verdiği de tespit edilmiştir. Bugüne kadar üretilmiş en etkili propolisi elde etmek için çıktığımız bu yolda, propolisi onun yararlılığına zarar veren, yararlı bileşenlerinin çoğunu yok eden alkolde çözmek olmazdı. Zeytinyağında çözme işi ise oldukça zor, hatta kimine göre imkânsız bir iştir. Bu yüzden piyasada satılan propolislerin hepsi alkolde çözünmüş şekildedir. Arı Mucizesi olarak geliştirdiğimiz, patenti bize ait olan özel bir teknoloji sayesinde propolisi zeytinyağında çok yüksek oranda çözmeyi başardık. Şu an piyasada etkinliği en yüksek propolisi üreterek Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz” dedi.

