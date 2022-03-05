Bağımlılıkla mücadele muhtarlara anlatıldı

– Düzce’de Vali Cevdet Atay, başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Gençlik Merkezinde yapılan ve muhtarların katıldığı toplaya Vali Cevdet Atay başkanlık etti. Toplanda ilgili kurumlardan katılan görevliler bağımlılık ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin bir araya gelerek top yekun mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca; bağımlılıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar aktarıldı.

Toplantıya katılan muhtarlardan bağımlılıkla ilgili mücadelede önemli görevler düştüğü belirtildi.

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