– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

Dr. Yasin Yılmaz, Sağlık Sen ve Türk Sağlık Sen Düzce Şubelerini ziyaret etti. Sağlık Sen Şube Başkanı Cihan Özal ve Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ekrem Çavuş ile yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyaretlerde ildeki sağlık hizmetlerinin genel durumu, sağlık çalışanlarının beklenti ve talepleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

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