Kitap kurtları ödüllerini aldı

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu, Kitap kurdu yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

TÜGVA tarafından gençleri kitap okumaya yönlendirmek amacıyla Türkiye genelinde kitap kurdu yarışması düzenlendi. Yarışmanın Düzce ayağında dereceye giren öğrencilere ödülleri TÜGVA Düzce temsilcisi Ersoy Mutlu ve il yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

Ersoy Mutlu yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederek “Dereceye giren öğrencilerimize ve kitap kurdu yarışmasına desteklerini esirgemeyen idareci ve öğretmenlerimize, yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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