Kadınlara uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında aile eğitimleri devam ediyor. En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında tekstil işçisi kadınlara narkotik suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Düzce merkezde Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tekstil fabrikasında çalışan anne ve anne adaylarına En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında eğitim verildi. Fabrikada çalışan 55 kadının katıldığı eğitimde uyuşturucu maddeler anlatılarak uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, uyuşturucu tedavi yöntemleri konularında bilgiler verildi.

Anne ve anne adaylarına ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) hakkında bilgi verildi.

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