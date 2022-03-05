Jandarma trafik denetimlerini sıklaştırdı

– Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından servis araçlarına yönelik yapılan denetimde 4 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi.

Jandarma Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri D655 AkçakocaDüzce Karayolu, Gölyaka ilçesi Yunusefendi Köy yolu ile Merkez ilçe Gümüşpınar ve Beyköy yolu güzergahlarında servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimde 267 araç kontrol edilirken, 11 sürücüye 10 bin 310 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç ve 2 sürücü trafikten men edildi.

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