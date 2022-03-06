Belediyenin şirketleri marka tescili aldı

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– Düzce Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mutfak Sanatları Merkezi ve Erguvan Sosyal Tesisi marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

Düzce Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden birisi olan BELTUR, markalarını tescillemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Erguvan Sosyal Tesisleri ve Mutfak Sanatları Merkezi’nin isimleri marka tescil belgesi almaya hak kazandı.

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